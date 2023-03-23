Контрнаступление ВСУ под Бахмутом (Артёмовском) должно начаться совсем скоро. Такое заявление сделал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский, которое процитировал Telegram-канал "Операция Z. Военкоры Русской Весны".
"Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", — заявил Сырский.
Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский "дал добро" на наступление под Бахмутом, что подтвердили неназванные источники в Киеве. Сырский, в свою очередь, заявил о готовности к проведению контрнаступления ещё раньше.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.