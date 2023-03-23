Командующий сухопутными войсками ВСУ пообещал наступление под Бахмутом в скором времени

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление ВСУ под Бахмутом (Артёмовском) должно начаться совсем скоро. Такое заявление сделал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский, которое процитировал Telegram-канал "Операция Z. Военкоры Русской Весны".

"Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", — заявил Сырский.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский "дал добро" на наступление под Бахмутом, что подтвердили неназванные источники в Киеве. Сырский, в свою очередь, заявил о готовности к проведению контрнаступления ещё раньше.