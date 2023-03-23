РВ: опубликованы видеокадры с большим количеством разбитых машин ВСУ у переправы Бахмута

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Артёмовска (Бахмута) продолжаются ожесточённые сражения. Противник несёт крупные потери, российская армия наносит удары по его позициям. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали видеокадры, на которых видна разбитая техника ВС Украины.

На переправе под Бахмутом обнаружено значительное количество повреждённых транспортных средств войск киевского режима. На кадрах показан путь из посёлка Хромово в Бахмут.

Ранее мост был взорван, но военные инженеры наладили временную переправу. Для передвижения военнослужащие ВСУ используют джипы и пикапы, которые часто подвергаются атакам артиллерии ВС РФ.