RV: опубликованы новые видеокадры боёв за Артёмовск

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые бои. Вооружённые силы России уничтожают противника, который несёт крупные потери.

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали новые кадры из города. На них видны значительные разрушения. Представлены панорама фронта на окраинах и момент удара по руинам.

"В районах Бахмута, Богдановки и Предтечино непрерывно идут многочисленные атаки круглосуточно", — передаёт Генштаб ВС Украины.

Под огнём более 15 населённых пунктов вблизи линии соприкосновения. Среди них Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Часов Яр, Александро-Шультино, Северное и Южное.