Шурыгин объяснил, почему дрон ВС РФ не пощадил просившего об этом боевика ВСУ: законная цель

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) "обращается" к российскому беспилотнику с просьбой пощадить его и не сбрасывать боеприпас. Кадры ранее опубликовал комбат батальона "Спарта" Артём Жога.

По мнению Шурыгина, в этой ситуации бессмысленно рассматривать идеи какого-то гуманизма, так как это не ситуация боя, где есть противник, который бросил оружие, поднял руки и готов сдаться в плен.

"Здесь ни о каком плене речь не идёт — здесь просто враг, который понимает, что попал в смертельно опасную ситуацию и пытается из неё как-то выбраться. Но после того, как ты его помилуешь, он точно так же останется солдатом ВСУ, точно так же будет в нас стрелять и нас убивать", — объяснил аналитик в своём Telegram-канале.

Точно так же можно целиться во врага в чужом окопе, а он, заметив это, будет махать рукой и просить в него не стрелять.

"Пока он в воюет, пока он атакует, пока он убивает — он законная цель и никакой жалости к нему нет!" — заключил эксперт.