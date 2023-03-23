Военный историк Кнутов: армия США не может вести войну против России и против Китая одновременно

Военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему армия США проиграла бы в бою с Вооружёнными силами РФ.

Кнутов уверен, что у США нет шансов одержать победу в противостоянии с Россией.

Такого же мнения придерживается ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, который предрёк американской армии сокрушительное поражение в случае боевого столкновения с ВС РФ.

Ранее Кнутов назвал Мелитополь и Приднестровье основными целями наступления ВСУ.

Историк объяснил, что Вооружённые силы США малочисленны, а их содержание дорого обходится бюджету страны. В локальных операциях армия США может показать результат, однако она, по мнению Кнутова, неэффективна в масштабном военном конфликте.

"Американская армия не в состоянии справиться с ведением войны сразу на двух театрах военных действий, например, против России и против Китая одновременно. Даже весь блок НАТО в состоянии бороться только с одним государством — либо с Россией, либо с Китаем", — цитирует слова эксперта Народные новости.