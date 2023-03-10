Кнутов назвал Мелитополь и Приднестровье основными целями весенней атаки ВСУ

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска могут начать наступление на Луганском и Запорожском направлениях, а также попытаются атаковать Приднестровье. Об этом заявил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru.

На Запорожском направлении ВСУ намерены прорваться к Мелитополю и перерезать дорогу, которая связывает Крым с Россией. В таком случае группировка ВС РФ будет разделена на две части, указал Кнутов.

На Луганском направлении украинские войска попытаются выйти к российской границе, чтобы отсечь Донбасс, предупредил эксперт.

Однако теперь Киев нацелился на Приднестровье, чтобы захватить огромные склады с вооружением в Колбасне на границе с Украиной.

"Мы готовимся к наступлению ВСУ на всех направлениях, создаём линии обороны, разрабатываем операции по срыву планов противника, изматываем его", — указал Кнутов.

Эксперт отметил, что на данный момент российские войска ведут активные боевые действия по всей линии фронта. Основная задача ВС РФ состоит в минимизации потерь, поэтому продвижение идёт осторожными шагами.

"Самое главное — измотать и обескровить противника", — резюмировал историк.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ будут готовы к наступлению через два месяца.