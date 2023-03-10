Украинские войска могут начать наступление на Луганском и Запорожском направлениях, а также попытаются атаковать Приднестровье. Об этом заявил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru.
На Запорожском направлении ВСУ намерены прорваться к Мелитополю и перерезать дорогу, которая связывает Крым с Россией. В таком случае группировка ВС РФ будет разделена на две части, указал Кнутов.
На Луганском направлении украинские войска попытаются выйти к российской границе, чтобы отсечь Донбасс, предупредил эксперт.
Однако теперь Киев нацелился на Приднестровье, чтобы захватить огромные склады с вооружением в Колбасне на границе с Украиной.
"Мы готовимся к наступлению ВСУ на всех направлениях, создаём линии обороны, разрабатываем операции по срыву планов противника, изматываем его", — указал Кнутов.
Эксперт отметил, что на данный момент российские войска ведут активные боевые действия по всей линии фронта. Основная задача ВС РФ состоит в минимизации потерь, поэтому продвижение идёт осторожными шагами.
"Самое главное — измотать и обескровить противника", — резюмировал историк.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ будут готовы к наступлению через два месяца.
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