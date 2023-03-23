В результате обстрела посёлка в Брянской области пострадал один человек

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли посёлок Белая Берёзка. Он находится на территории Трубчевского района, отметил чиновник.

По его данным, снаряд рухнул рядом с административным зданием. В результате происшествия пострадал человек, подчеркнул глава региона.

"На месте работают оперативные службы", — заключил политик в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор заявил, что армия Украины обстреляла село Некислица и деревню Грудская в Севском районе.