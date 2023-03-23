Руководитель Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли посёлок Белая Берёзка. Он находится на территории Трубчевского района, отметил чиновник.
По его данным, снаряд рухнул рядом с административным зданием. В результате происшествия пострадал человек, подчеркнул глава региона.
"На месте работают оперативные службы", — заключил политик в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор заявил, что армия Украины обстреляла село Некислица и деревню Грудская в Севском районе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.