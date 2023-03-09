Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожен беспилотник ВСУ самолётного типа

Украинский беспилотник самолётного типа проник на территорию Брянской области, однако был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) удалось сбить неподалёку от посёлка Навля под Брянском.

"Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет", — уточнил губернатор в своих соцсетях.

Как пояснил Богомаз, к месту ЧП направлены сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно, что украинские националисты сбросили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на жилой дом, расположенный в Климовском районе Брянской области.