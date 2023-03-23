РВ: улицы Марьинки усеяны телами боевиков ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ежедневно продвигаются вперёд, отвоёвывая позиции противника в Марьинке. Улицы города буквально усеяны телами ликвидированных боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Населённый пункт по-прежнему остаётся одной из самых горячих точек на фронте. Как рассказал один из российских штурмовиков, трупы украинских солдат здесь практически повсюду, так как своих убитых ВСУ не забирают.

Наступающей пехоте ДНР оказывают поддержку артиллеристы, которые ведут огонь с хорошо замаскированных позиций, добавили репортёры.