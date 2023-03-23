ISW: российские войска наращивают темпы наступательных операций в районе Авдеевки

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута (Артёмовска) снижается, а количество боевых столкновений в самом городе в последние дни также уменьшается, заявляют в Генштабе Украины и британской разведке. Однако российские войска концентрируются на других направлениях, отмечает в своём новом отчёте американский Институт изучения войны (ISW).

По данным экспертов из США, армия России наращивает темпы наступательных операций в районе Авдеевки под Донецком с целью окружения населённого пункта.

"Не исключено, что российские войска делают это путём снижения темпов своих операций в районе Бахмута и остановившегося наступления в районе Угледара", — уточнили в ISW.

Военные РФ, вероятно, имеют больше боевой силы в районе Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы наступления, заключили аналитики.