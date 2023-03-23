Подразделения ВС РФ вошли в Макеевку ЛНР

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные вошли в город Макеевка. Этот населённый пункт всё ещё оккупирован формированиями киевского режима.

Отмечается, что в городе был замечен танк Т-72Б3 Вооружённых сил России, который наносил удары по позициям противника. Видеозапись с боевой машиной размещена в Telegram-канале военкора Чингиса Дамбиева.

Боевики ВСУ, используя оружие западного производства, оказывают сопротивление военным ВС РФ. Среди них имеются противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", которые были поставлены Соединёнными Штатами в начале специальной военной операции.

Военные эксперты полагают, что российские ВС планируют прорвать оборону ВСУ в Макеевке и вмешаться между позициями противника у реки Жеребец, чтобы получить контроль над городом.