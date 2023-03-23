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Подразделения ВС РФ вошли в Макеевку ЛНР

0:55
Силовые структуры

Российские военные вошли в город Макеевка. Этот населённый пункт всё ещё оккупирован формированиями киевского режима.

Подразделения ВС РФ вошли в Макеевку ЛНР

Отмечается, что в городе был замечен танк Т-72Б3 Вооружённых сил России, который наносил удары по позициям противника. Видеозапись с боевой машиной размещена в Telegram-канале военкора Чингиса Дамбиева

Боевики ВСУ, используя оружие западного производства, оказывают сопротивление военным ВС РФ. Среди них имеются противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", которые были поставлены Соединёнными Штатами в начале специальной военной операции.

Военные эксперты полагают, что российские ВС планируют прорвать оборону ВСУ в Макеевке и вмешаться между позициями противника у реки Жеребец, чтобы получить контроль над городом.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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