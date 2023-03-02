RV: В Макеевке боевик ВСУ пытался укрыться в сарае, но был уничтожен гранатой с дрона группировки "О"

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Очередное видео появилось в Сети. Группировка "Отважных" продолжает уничтожать противника. На этот раз на видео показана работа оператора квадрокоптера, который обнаружил дом и блиндаж противника в Макеевке.

Один из боевиков ВСУ попытался укрыться в сарае, но точным наведением бойца спецназа "О" был ликвидирован гранатой, которую сбросили с дрона. Чтобы уничтожение было гарантированным, в сарай прилетела ещё одна граната — контрольная.