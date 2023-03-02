Очередное видео появилось в Сети. Группировка "Отважных" продолжает уничтожать противника. На этот раз на видео показана работа оператора квадрокоптера, который обнаружил дом и блиндаж противника в Макеевке.
Один из боевиков ВСУ попытался укрыться в сарае, но точным наведением бойца спецназа "О" был ликвидирован гранатой, которую сбросили с дрона. Чтобы уничтожение было гарантированным, в сарай прилетела ещё одна граната — контрольная.
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