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RV: В Макеевке боевик ВСУ пытался укрыться в сарае, но был уничтожен гранатой с дрона группировки "О"

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Силовые структуры

Очередное видео появилось в Сети. Группировка "Отважных" продолжает уничтожать противника. На этот раз на видео показана работа оператора квадрокоптера, который обнаружил дом и блиндаж противника в Макеевке.

RV: В Макеевке боевик ВСУ пытался укрыться в сарае, но был уничтожен гранатой с дрона группировки "О"

Один из боевиков ВСУ попытался укрыться в сарае, но точным наведением бойца спецназа "О" был ликвидирован гранатой, которую сбросили с дрона. Чтобы уничтожение было гарантированным, в сарай прилетела ещё одна граната — контрольная.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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