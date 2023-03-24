РВ: крымские бойцы ведут бои против украинских диверсантов, высадившихся у Херсона

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Крымские бойцы отражают атаки украинских диверсантов, которые пытаются закрепиться в районе островов на Днепре в Херсонской области.

Как сообщает "Русская весна", боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) приплыли к берегу на лодках, а затем зашли в посадку. Отмечается, что разведывательные группы РФ внимательно отслеживали все действия противника.

По информации военкоров, российские бойцы ударили по месту сосредоточения отряда ВСУ, применив зажигательные снаряды и миномёты.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что линия обороны РФ по левому берегу Днепра усилена в три раза.