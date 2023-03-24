МО РФ: мобилизованные вытеснили ВСУ из трёх деревень с помощью РСЗО "Град"

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, выдавили украинских военных из трёх населённых пунктов за 12 часов.

По словам военнослужащего РФ с позывным "Якут", ВС России в зоне спецоперации накрыли огнём две украинские казармы. Он добавил, что цели были поражены с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

"Выгнали солдат ВСУ из трёх деревень", — подчеркнул боец в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Минобороны России.

При этом военный не раскрыл, на каком именно направлении российским подразделениям удалось организовать успешную атаку.

Как пояснил мобилизованный, за эту операцию он получил Георгиевский крест IV степени. Военнослужащий также поделился, что до участия в спецоперации был сотрудником IT-компании.