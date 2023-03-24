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МО РФ: мобилизованные вытеснили ВСУ из трёх деревень с помощью РСЗО "Град"

0:55
Силовые структуры

Российские бойцы, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, выдавили украинских военных из трёх населённых пунктов за 12 часов.

МО РФ: мобилизованные вытеснили ВСУ из трёх деревень с помощью РСЗО "Град"

По словам военнослужащего РФ с позывным "Якут", ВС России в зоне спецоперации накрыли огнём две украинские казармы. Он добавил, что цели были поражены с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

"Выгнали солдат ВСУ из трёх деревень", — подчеркнул боец в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Минобороны России.

При этом военный не раскрыл, на каком именно направлении российским подразделениям удалось организовать успешную атаку.

Как пояснил мобилизованный, за эту операцию он получил Георгиевский крест IV степени. Военнослужащий также поделился, что до участия в спецоперации был сотрудником IT-компании.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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