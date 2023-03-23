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Минобороны РФ показало, как "Грады" ВДВ уничтожают замаскированные позиции ВСУ

0:59
Силовые структуры

Российское оборонное ведомство опубликовало видео применения на Украине реактивных систем залпового огня "Град" одним из соединений ВДВ РФ.

Артиллеристы десантных подразделений в зоне СВО выполняют поставленные задачи по уничтожению орудийных батарей ВСУ, разрушению замаскированных опорных пунктов, ликвидации вооружения и военной техники противника, пояснили в Минобороны РФ.

Накануне с помощью разведывательных беспилотников удалось обнаружить замаскированные позиции ВСУ. Координаты неприятеля были переданы артиллерийскому командному пункту, после чего расчёта РСЗО "Град" нанёс удар по выявленному расположению ВСУ.

После окончания стрельбы экипаж ракетной системы быстро сменил позицию, так как украинские дроны и диверсионно-разведывательные группы ведут настоящую охоту за боевыми машинами ВС РФ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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