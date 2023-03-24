Подразделения РФ ликвидировали мобильную группу Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая передвигалась на пикапе по Запорожской области.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки ВС России "Восток" Александра Гордеева, цель была поражена с помощью артиллерийских установок у населённого пункта Щербаки. Кроме того, он отметил, что российским военным удалось разбить опорный пункт ВСУ возле Новоданиловки.
"Уничтожено более 10 боевиков", — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил о том, что киевский режим готовится к прорыву линии соприкосновения в районе Орехова. По его словам, ВСУ могут начать наступательную операцию уже в ближайшее время.
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