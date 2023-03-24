ТАСС: артиллерия РФ уничтожила боевиков ВСУ на пикапе в Запорожской области

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения РФ ликвидировали мобильную группу Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая передвигалась на пикапе по Запорожской области.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки ВС России "Восток" Александра Гордеева, цель была поражена с помощью артиллерийских установок у населённого пункта Щербаки. Кроме того, он отметил, что российским военным удалось разбить опорный пункт ВСУ возле Новоданиловки.

"Уничтожено более 10 боевиков", — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил о том, что киевский режим готовится к прорыву линии соприкосновения в районе Орехова. По его словам, ВСУ могут начать наступательную операцию уже в ближайшее время.