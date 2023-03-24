Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся к прорыву линии соприкосновения у населённого пункта Орехов на Запорожском направлении. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, Киев может приказать своим боевикам начать наступательную операцию в ближайшие дни. Он отметил, что у Орехова уже появляются новые резервы и бронетехника ВСУ.
"Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем", — уточнил Рогов в беседе с РИА Новости.
Чиновник добавил, что украинская группировка в Запорожской области постоянно усиливается. Как пояснил представитель администрации, Вооружённые силы РФ готовы к боям с подразделениями ВСУ.
Ранее Рогов заявил, что армия Украины планирует несколько ударов на Запорожском направлении, при этом часть из них будут основными, часть — отвлекающими.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
МУС воплощает коллективную приверженность стран-участниц в "борьбе с безнаказанностью", отмечается в заявлении ведомства.