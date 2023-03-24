Рогов: армия Украины готовит прорыв линии фронта у Орехова Запорожской области

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся к прорыву линии соприкосновения у населённого пункта Орехов на Запорожском направлении. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, Киев может приказать своим боевикам начать наступательную операцию в ближайшие дни. Он отметил, что у Орехова уже появляются новые резервы и бронетехника ВСУ.

"Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем", — уточнил Рогов в беседе с РИА Новости.

Чиновник добавил, что украинская группировка в Запорожской области постоянно усиливается. Как пояснил представитель администрации, Вооружённые силы РФ готовы к боям с подразделениями ВСУ.

Ранее Рогов заявил, что армия Украины планирует несколько ударов на Запорожском направлении, при этом часть из них будут основными, часть — отвлекающими.