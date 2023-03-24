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Рогов: армия Украины готовит прорыв линии фронта у Орехова Запорожской области

1:04
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся к прорыву линии соприкосновения у населённого пункта Орехов на Запорожском направлении. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов: армия Украины готовит прорыв линии фронта у Орехова Запорожской области

По его словам, Киев может приказать своим боевикам начать наступательную операцию в ближайшие дни. Он отметил, что у Орехова уже появляются новые резервы и бронетехника ВСУ.

"Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем", — уточнил Рогов в беседе с РИА Новости.

Чиновник добавил, что украинская группировка в Запорожской области постоянно усиливается. Как пояснил представитель администрации, Вооружённые силы РФ готовы к боям с подразделениями ВСУ.

Ранее Рогов заявил, что армия Украины планирует несколько ударов на Запорожском направлении, при этом часть из них будут основными, часть — отвлекающими.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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