Ночью 24 марта российские "Герани" нанесли удары по украинским военным и инфраструктурным объектам в Сумской области, а также в городе Кривом Роге Днепропетровской области.
Перед атакой ударными дронами были применены ложные воздушные цели и украинские комплексы ПВО были дезориентированы.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко. Информацию уже подтвердили и военной администрации города Кривого Рога, заявив, что атака велась российскими беспилотниками, но не уточнив, по каким целям.
Плюс ко всему, объявляли воздушную тревогу в Киеве, Киевской области, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
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