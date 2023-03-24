"Герани" ударили по украинским военным и инфраструктурным объектам в Сумской области и Кривом Роге

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночью 24 марта российские "Герани" нанесли удары по украинским военным и инфраструктурным объектам в Сумской области, а также в городе Кривом Роге Днепропетровской области.

Перед атакой ударными дронами были применены ложные воздушные цели и украинские комплексы ПВО были дезориентированы.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко. Информацию уже подтвердили и военной администрации города Кривого Рога, заявив, что атака велась российскими беспилотниками, но не уточнив, по каким целям.



Плюс ко всему, объявляли воздушную тревогу в Киеве, Киевской области, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.