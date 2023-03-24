Спикер ВСУ Игнат: более десяти управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал о вечерних взрывах в Сумской области. По его словам, регион атаковали около десяти самолётов Су-35 управляемыми авиабомбами.

"Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолёты не входят в зону поражения нашей ПВО. Таким образом более десяти управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области", — объяснил представитель вооружённых сил Украины (ВСУ). Его цитирует Telegram-канал издания "Страна.ua".

На данный момент администрация ударов не комментировала. В сводке украинского Генштаба информация об авиаударах по области также отсутствует.