Медведев: доставляемые на Украину иностранные советники являются законной целью и подлежат уничтожению

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Иностранные военные советники, которые доставляются на Украину вместе с поставками вооружения, являются законной целью для российской армии и подлежат уничтожению. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим СМИ.

Политик заметил, что поставки оружия вовлечением в конфликт, с точки зрения законов войны, не являются. Однако если военные специалисты едут вместе с этими вооружениями, это прямое доказательство того, что страна вовлечена в конфликт, пояснил он.

По словам Медведева, иностранные военные, будь то американские или польские солдаты, являются комбатантами, поэтому они должны быть уничтожены.