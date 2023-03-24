Иностранные военные советники, которые доставляются на Украину вместе с поставками вооружения, являются законной целью для российской армии и подлежат уничтожению. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим СМИ.
Политик заметил, что поставки оружия вовлечением в конфликт, с точки зрения законов войны, не являются. Однако если военные специалисты едут вместе с этими вооружениями, это прямое доказательство того, что страна вовлечена в конфликт, пояснил он.
По словам Медведева, иностранные военные, будь то американские или польские солдаты, являются комбатантами, поэтому они должны быть уничтожены.
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МУС воплощает коллективную приверженность стран-участниц в "борьбе с безнаказанностью", отмечается в заявлении ведомства.