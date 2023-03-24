Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин призвал отменить в России мораторий на смертную казнь. По мнению специалиста, это необходимо для ликвидации командования СБУ и ГУР Украины.
Рожин напомнил, что практика ликвидации верхушки подобных структур существует, например, в Израиле. По мнению эксперта, в России она также должна существовать по закону о терроризме и экстремизме.
"У них должен быть точно такой же юридический статус, как у ИГИЛ*, Аль-Каиды* и прочих", - заявил Рожин.
По мнению Рожина, СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины должны быть приравнены террористическими организациям. А в случае отмены моратория на смертную казнь у России появятся все правовые основания для физического уничтожения из командования ,как главарей бандформирований.
Ранее сообщалось, что из Макеевки в Ростов по этапу везут школьницу, собиравшую данные для СБУ.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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