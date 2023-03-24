Эксперт Рожин призвал по закону о терроризме уничтожить командование СБУ и ГУР Украины

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин призвал отменить в России мораторий на смертную казнь. По мнению специалиста, это необходимо для ликвидации командования СБУ и ГУР Украины.

Рожин напомнил, что практика ликвидации верхушки подобных структур существует, например, в Израиле. По мнению эксперта, в России она также должна существовать по закону о терроризме и экстремизме.

"У них должен быть точно такой же юридический статус, как у ИГИЛ*, Аль-Каиды* и прочих", - заявил Рожин.

По мнению Рожина, СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины должны быть приравнены террористическими организациям. А в случае отмены моратория на смертную казнь у России появятся все правовые основания для физического уничтожения из командования ,как главарей бандформирований.

Ранее сообщалось, что из Макеевки в Ростов по этапу везут школьницу, собиравшую данные для СБУ.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ