Новым главой СБУ назначен генерал Василий Малюк

Новым главой Службы безопасности Украины (СБУ) назначен генерал Василий Малюк.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на нардепа Рады Украины Алексея Гончаренко. За генерала проголосовали 324 парламентария Верховной Рады (при необходимых 226) от всех партий и фракций, кроме фракции "Евросолидарность" Петра Порошенко и партии "Голос".

Малюк на этом посту сменил Ивана Баканова, отстранённого Зеленским от должности "из-за ненадлежащего исполнения обязанностей".

Малюк ранее занимал руководящие должности в Главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, а летом прошлого года был назначен и. о. главы СБУ.