Недавно запущенная частная военная компания в России начала свою деятельность. Ранее боевое подразделение ЧВК "Эспаньола" совместно с батальоном "Восток" из Донецка участвовали в военных действиях. Сейчас это формирование присоединилась к Росгвардии, сообщает "Русская Весна". Согласно источнику, для обоих военных подразделений это новый этап в их истории.
"Эспаньола" стала ЧВК, в то время как подразделение МВД ДНР переслало быть отдельным формированием", — говорится в сообщении.
Информацию подтвердил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. Он выражает благодарность новой ЧВК за сотрудничество после того, как они недавно установили партнёрство с представителями футбольного фанатского движения и привлекли волонтёров из этой субкультуры.
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