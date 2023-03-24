РВ: в России создана ЧВК "Эспаньола", а батальон "Восток" вступает в Росгвардию

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Недавно запущенная частная военная компания в России начала свою деятельность. Ранее боевое подразделение ЧВК "Эспаньола" совместно с батальоном "Восток" из Донецка участвовали в военных действиях. Сейчас это формирование присоединилась к Росгвардии, сообщает "Русская Весна". Согласно источнику, для обоих военных подразделений это новый этап в их истории.

"Эспаньола" стала ЧВК, в то время как подразделение МВД ДНР переслало быть отдельным формированием", — говорится в сообщении.

Информацию подтвердил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. Он выражает благодарность новой ЧВК за сотрудничество после того, как они недавно установили партнёрство с представителями футбольного фанатского движения и привлекли волонтёров из этой субкультуры.