Экс-главком Сухопутных войск России, генерал Владимир Болдырев считает, что Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров и принять условия России в двух случаях. Во-первых, российской армии необходимо получить контроль над всеми прилегающими к границе регионами. Во-вторых, следует освободить как можно больше территорий, чтобы начать торг с киевским руководством.
"В конфликте участвуют от трёх тысяч военных НАТО. Для того, чтобы нам добиться победы, нужно идти далеко", — сказал генерал в интервью НСН.
Благодаря поддержки со стороны западных стран Украина сможет бесконечно воевать, однако полный разгром группировок ВСУ и потеря территорий заставит Киев капитулировать, убеждён Болдырев.
"Если стоять на занимаемых рубежах, то маловероятно, что мы вынудим их сдаться. Ближайшая задача — Днепр, надо занять всё левобережье", — заключил генерал.
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