Российская ракета уничтожила ангар ВСУ с беспилотниками в Одесской области

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России нанесла ракетный удар по ангару с беспилотниками в Одесской области.

"В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ", — сообщает Минобороны РФ.

Ночью 24 марта российские БПЛА "Герань" нанесли удары по украинским военным и инфраструктурным объектам в Сумской области, а также в городе Кривом Роге Днепропетровской области.