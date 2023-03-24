Армия России нанесла ракетный удар по ангару с беспилотниками в Одесской области.
"В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ", — сообщает Минобороны РФ.
Ночью 24 марта российские БПЛА "Герань" нанесли удары по украинским военным и инфраструктурным объектам в Сумской области, а также в городе Кривом Роге Днепропетровской области.
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