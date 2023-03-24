В зоне СВО на Украине погиб боксёр Максим Галиничев из Херсонской области

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают спецоперацию. Стало известно о гибели в ходе военных действий боксёра из Херсонской области Максима Галиничева. Об этом пишет издание "Страна".

В мае прошлого года он отказался от участия в чемпионате Европы и решил добровольцем пойти служить в десантно-штурмовые войска. Во время боевых действий он получил два ранения, а 10 марта погиб в Луганской области.

Галиничев был перспективным боксёром по мнению Федерации бокса. Он побеждал в чемпионатах Европы среди молодежи, завоёвывал серебряное место в юношеских Олимпийских играх 2018 года, занял второе место на чемпионате Европы в 2021 году.