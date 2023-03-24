Опубликованы детали последнего боя героя-спецназовца ВС РФ Ивана Реховского летом 2022 года

2:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стали известны обстоятельства последнего боя командира разведгруппы 10-й отдельной бригады специального назначения, капитана Ивана Реховского, который погиб в июле 2022 года. Согласно данным Telegram-канала "Военный Осведомитель", его группа выдвинулась на помощь одному из подразделений спецназа, попавшему в засаду. В процессе движения были обнаружены и обезврежены две противопехотные мины осколочного действия МОН-50.

Прибыв на место, капитан столкнулся с боевиком ВСУ, который спросил, кто они такие. Оценив обстановку, Реховский ответил, что они свои, после чего развернулся и дал команду группе. Затем, снова встав лицом к к противнику, быстро уложил его, нейтрализовав троих боевиков.

В ходе последующего боя Реховский получил два пулевых ранения и скончался на месте. Подчинённые успели вытащить его тело и эвакуировать на базу. По радиоперехвату переговоров противника стало известно, что на опорном пункте ВСУ находилось до 40 военных, которые готовили засаду на российские силы. В результате боя потери противника составили до десяти человек. Кроме того, в группе Реховского погиб ещё один военный — разведчик-снайпер ефрейтор Вадим Захарченко, который также был представлен к званию Героя России.

Также известно, что в апреле 2022 года под Изюмом спецназовцы, возглавляемые Реховским, уничтожили одного из лидеров террористической организации "Правый сектор"* Тараса Бобанича.

В марте 2023 года Реховский был посмертно представлен к званию Героя России, а на прошлой неделе губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил Золотую Звезду Героя матери капитана.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.