Спикер ВСУ Игнат: на службу в ВВС Украины могут быть приняты иностранцы

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев может начать принимать на службу в ВВС Вооруженных сил Украины (ВСУ) граждан иностранных государств. Такое заявление сделал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Спикер ВСУ сообщил, что по этому вопросу Киев уже получил "очень много обращений" от иностранных граждан, работающих с той или иной авиатехникой в своих странах. И киевские власти намерены начать официально брать на службу тех иностранцев, которые умеют управлять военными самолётами.

"Так почему бы нет? Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ", — сказал Игнат, которого цитирует издание "Общественное. Новости".

По словам представителя Вооружённых сил Украины, пока у лётчиков в ходу советская техника, недостатка в пилотах нет. Но если Запад начнёт поставлять Киеву истребители F-16 и другие самолёты западного образца, ими будут управлять иностранцы.