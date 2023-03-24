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РВ: украинский дрон заснял, как ВКС РФ наносят удары по позициям ВСУ

0:42
Силовые структуры

Украинский дрон заснял, как ВКС России наносят удары по позициям вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте. Видео публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Репортёры отмечают, что на кадрах зафиксирована бомбардировка одного небольшого города на линии боевого соприкосновения. На записи видно, как летит ракета, затем она поражает цель и взрывается.

Ранее украинские источники заявили, что на месте авиационного удара в Сумской области обнаружили остатки блока управления от новой российской высокоточной планирующей авиабомбы, аналога "умной бомбы" JDAM-ER.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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