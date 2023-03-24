РВ: украинский дрон заснял, как ВКС РФ наносят удары по позициям ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский дрон заснял, как ВКС России наносят удары по позициям вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте. Видео публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Репортёры отмечают, что на кадрах зафиксирована бомбардировка одного небольшого города на линии боевого соприкосновения. На записи видно, как летит ракета, затем она поражает цель и взрывается.

Ранее украинские источники заявили, что на месте авиационного удара в Сумской области обнаружили остатки блока управления от новой российской высокоточной планирующей авиабомбы, аналога "умной бомбы" JDAM-ER.