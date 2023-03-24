Польских мародёров собирают рейсами в оккупированный Киевом Донбасс

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Когда-то на оккупированной территории СССР в годы войны действовали "трофейные команды" нацистского главаря Альфреда Розенберга (казнён по приговору "Нюрнберга"). В задачу "команд" входили сбор и отправка в Германию ценностей: золота, драгоценностей, предметов искусства. По сути, это было банальное мародёрство.

Польские союзники киевского режима сегодня действуют так же, занимаясь грабежом, сообщает Telegram-канал издания "ПолитНавигатор".

На торговых площадках польские мародёры постоянно выставляют на продажу награбленные ценности из православных церквей и просто украденные вещи из домов и квартир мирных граждан. Также на форумах поляки собирают "бизнес-туры" для отправки мародёров в зону боевых действий.

"Собираем рейд. Направление — Северск (ДНР). Требуются водитель, медик, стрелок х2. Только с опытом. Команда профессионалов. Амуниция своя. Есть местный проводник. Цели: дома, магазины, церкви, склады, промышленные объекты. Техника, ценности, антиквариат. Оплата сдельная + % от добычи. В среднем 12 000 злотых за рейд", — гласит объявление на одном из рекрутинговых порталов.

Отправляются мародёры из Жешува, именно там находится главный пункт сбора помощи для ВСУ.