На саммите Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский устроил самую настоящую истерику.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший нардеп Верховной рады Украины Илья Кива.
Выступая в прямом эфире с речью, глава Незалежной в окружении военных в грубой форме потребовал от европарламентариев финансовой помощи и ещё больше вооружения.
Эту речь украинского президента не будут публиковать на официальных ресурсах Евросоюза, так как она поставила под сомнение адекватность самого Зеленского.
Кива отметил, что это ему правах анонимности рассказал один из членов Европейского парламента.
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