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Кива: Зеленский устроил истерику на саммите Европейского Союза

0:42
Силовые структуры

На саммите Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский устроил самую настоящую истерику.

Кива: Зеленский устроил истерику на саммите Европейского Союза

Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший нардеп Верховной рады Украины Илья Кива.

Выступая в прямом эфире с речью, глава Незалежной в окружении военных в грубой форме потребовал от европарламентариев финансовой помощи и ещё больше вооружения.

Эту речь украинского президента не будут публиковать на официальных ресурсах Евросоюза, так как она поставила под сомнение адекватность самого Зеленского.

Кива отметил, что это ему правах анонимности рассказал один из членов Европейского парламента.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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