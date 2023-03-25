Британская разведка утверждает, что наступление российских подразделений в Артёмовске (Бахмуте) застопорилось, а командование сместило своё внимание на Авдеевку. Американский Институт изучения войны (ISW) приводит противоположную информацию. Аналитики из США заявляют об успешном продвижении и в городе, и в окрестностях.
В Британии разведка информирует о потерях с обеих сторон конфликта. ISW в своём ежедневном отчёте пишет, что они ориентируются на снимки со спутников и данные, которые поступают как от украинцев, так и от русских. Аналитики утверждают, что силы РФ продвинулись к центру Бахмута.
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