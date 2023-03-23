Военный обозреватель Юрий Подоляка рассказал об успехах российских войск на разных направлениях. В частности, он отметил значительные продвижения на Авдеевском направлении.
ВС России начали наступление в районе Новокалиново, что севернее Красногоровки. Таким образом, плацдарм для окружения Авдеевки с севера расширен, рассказал Подоляка в эфире "Первого канала".
Активность на Авдеевском направлении подтверждает и американский Институт изучения войны, аналитики которого считают, что Россия скопила большую боевую силу в данном регионе, что позволяет увеличить темпы своего наступления.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.