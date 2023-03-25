Кратчайший путь между населёнными пунктами Сватово и Кременная для ВСУ больше недоступен — автомобильный мост через реку Жеребец разрушен точным ударом российской артиллерии.
Кадры "прилёта" появились в интернете.
Как поясняет Telegram-канал "Кремлёвская прачка", этот мост использовался для снабжения украинских частей. "Авторы" неприятности — "артиллеристы из Сибири".
Ранее этот мост уже был разрушен. Правда, частично. Инженерные подразделения ВСУ смогли восстановить по нему движение "по наведённой переправе". Теперь и её нет. Поэтому доставлять грузы придётся, используя альтернативные маршруты. Или, как говорится, кружные пути.
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