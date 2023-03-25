Артиллеристы-сибиряки одним ударом лишили ВСУ дороги на Макеевку

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Кратчайший путь между населёнными пунктами Сватово и Кременная для ВСУ больше недоступен — автомобильный мост через реку Жеребец разрушен точным ударом российской артиллерии.

Кадры "прилёта" появились в интернете.

Как поясняет Telegram-канал "Кремлёвская прачка", этот мост использовался для снабжения украинских частей. "Авторы" неприятности — "артиллеристы из Сибири".

Ранее этот мост уже был разрушен. Правда, частично. Инженерные подразделения ВСУ смогли восстановить по нему движение "по наведённой переправе". Теперь и её нет. Поэтому доставлять грузы придётся, используя альтернативные маршруты. Или, как говорится, кружные пути.