На краснолиманском направлении в зоне проведения СВО на Украине слаженно сработали российские вертолётчики и разведчики-операторы БПЛА "Орлан-30".
Об этом сообщил Александр Савчук, руководитель пресс-центра группировки "Центр".
"Расчеты разведывательных беспилотных аппаратов "Орлан-30" группировки войск "Центр" вскрыли критически важные объекты противника. После получения данных разведки экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-24 в ходе боевого вылета применили управляемые авиационные ракеты. Все цели были поражены" (цитата ТАСС).
Отличились в субботу и экипажи ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" армейской авиации ВКС России. Во время боевого вылета они уничтожили опорный пункт националистов.
"Выполнили боевую задачу по уничтожению опорного пункта противника. Применяли ПТУРы, НАРы. НАРы применяли с кабрирования", — рассказал командир экипажа Ка-52 Павел.
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