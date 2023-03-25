Вертолеты России нанесли ракетный удар по критически важным объектам Украины

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

На краснолиманском направлении в зоне проведения СВО на Украине слаженно сработали российские вертолётчики и разведчики-операторы БПЛА "Орлан-30".

Об этом сообщил Александр Савчук, руководитель пресс-центра группировки "Центр".

"Расчеты разведывательных беспилотных аппаратов "Орлан-30" группировки войск "Центр" вскрыли критически важные объекты противника. После получения данных разведки экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-24 в ходе боевого вылета применили управляемые авиационные ракеты. Все цели были поражены" (цитата ТАСС).

Отличились в субботу и экипажи ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" армейской авиации ВКС России. Во время боевого вылета они уничтожили опорный пункт националистов.

"Выполнили боевую задачу по уничтожению опорного пункта противника. Применяли ПТУРы, НАРы. НАРы применяли с кабрирования", — рассказал командир экипажа Ка-52 Павел.