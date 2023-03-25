"Военная хроника": в районе центрального рынка Артёмовска идёт сильный бой

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сильный бой идёт в районе центрального рынка Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщает в субботу "Военная хроника" со ссылкой на поступающую с мест информацию.

По данным Telegram-канала, подразделениями вооружённых сил Украины (ВСУ) могло быть оборудовано в этом районе не менее двух крупных опорных пунктов. Передвигаться украинские боевики вглубь города и выходить в районе набережной Бахмута могли благодаря сети подземных ходов, выкопанных под домами.

Ранее сообщалось, что сегодня утром под сильный обстрел попала колонна военной техники ВСУ при попытке перебросить в Артёмовск подкрепления.