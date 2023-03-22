Гагин: Артёмовск практически блокирован российскими силами

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все подъездные пути к Артёмовску (Бахмуту) контролируются российской артиллерией. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, город практически блокирован.

Эксперт также отметил, что украинская армия не сформировала "ударные кулаки" для наступления на разных участках линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее полковник ВСУ Роман Свитан допустил вероятность контрнаступления Киева на Донецк. Он заявил, что украинская армия может зайти в столицу ДНР хоть завтра, напомнив, что ВСУ стоят в окрестностях города уже девять лет.