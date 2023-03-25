Элита спецназа вооружённых сил Украины (ВСУ) совместно с иностранными наёмниками сегодня утром атаковала позиции российских войск в районе Марьинки под Донецком. Однако попытка наступления провалилась. Об этом сообщают эксперты в Telegram-канале.
Также отмечается, что в результате огневого поражения уничтожено более половины техники и личного состава врага.
Ранее сегодня начальник пресс-центра группировки "Юг" сообщил, что в районе Марьинки штурмовые отряды мотострелкового подразделения ЮВО уничтожили группу пехоты противника до восьми человек и сбили беспилотный летательный аппарат кустарного производства.
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