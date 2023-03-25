Российские военные отбили атаку элитного спецназа ВСУ и наёмников под Донецком

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Элита спецназа вооружённых сил Украины (ВСУ) совместно с иностранными наёмниками сегодня утром атаковала позиции российских войск в районе Марьинки под Донецком. Однако попытка наступления провалилась. Об этом сообщают эксперты в Telegram-канале.

Также отмечается, что в результате огневого поражения уничтожено более половины техники и личного состава врага.

Ранее сегодня начальник пресс-центра группировки "Юг" сообщил, что в районе Марьинки штурмовые отряды мотострелкового подразделения ЮВО уничтожили группу пехоты противника до восьми человек и сбили беспилотный летательный аппарат кустарного производства.