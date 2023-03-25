ВС РФ продолжают спецоперацию. Появилось видео, на котором российские военные демонстрируют поражение украинских позиций около Марьинки. В ролике показаны бойцы, стреляющие из автоматического гранатомёта АГС. После первых выстрелов снаряды не достигли цели, и российские военные использовали беспилотники для корректировки огня.
С помощью расчёта АГС они внесли поправки и нанесли повторный удар по цели, в результате которого был разрушен блиндаж. Командир подразделения оценил действия своих бойцов положительно.
Видеоролик предоставили корреспонденты РИА Новости.
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