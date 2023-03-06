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Опубликованы видеокадры из Марьинки, где войска ВС РФ ведут наступление

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Силовые структуры

В Марьинке продолжаются активные боевые действия. В Сети появилось видео, снятое на окраинах населённого пункта.

На кадрах видно, что от Марьинки практически не осталось ни одного целого дома. Однако командование ВСУ, осознавая стратегическую важность контроля над данным населённым пунктом, продолжает перебрасывать туда новые резервы.

Враг пытается затянуть освобождение города. Если ВС РФ возьмут его под полный контроль, им откроется дорога на Курахово и Красногоровку, что позволит осуществить оперативное окружение Авдеевки.

ВСУ несут крупные потери в Марьинке. Все укрепления противника пристреляны российскими артиллеристами, однако командование продолжает заводить в этот район новые волны живой силы.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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