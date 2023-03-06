Опубликованы видеокадры из Марьинки, где войска ВС РФ ведут наступление

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Марьинке продолжаются активные боевые действия. В Сети появилось видео, снятое на окраинах населённого пункта.

На кадрах видно, что от Марьинки практически не осталось ни одного целого дома. Однако командование ВСУ, осознавая стратегическую важность контроля над данным населённым пунктом, продолжает перебрасывать туда новые резервы.

Враг пытается затянуть освобождение города. Если ВС РФ возьмут его под полный контроль, им откроется дорога на Курахово и Красногоровку, что позволит осуществить оперативное окружение Авдеевки.

ВСУ несут крупные потери в Марьинке. Все укрепления противника пристреляны российскими артиллеристами, однако командование продолжает заводить в этот район новые волны живой силы.