Российским командованием в зоне спецоперации используется только пятая часть имеющейся авиации, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Он напомнил, что на вооружении ВВС РФ находятся "473 штурмовика и фронтовых бомбардировщиков, но на фронте задействована, дай Бог, сотня".
Таким образом, считает Онуфриенко, российское оборонное ведомство бережёт крупную и дорогую военную технику, чтобы не давать повода для "информационных побед" украинским пропагандистам.
"Когда сбивают самолёт, об этом все говорят, когда где-то уничтожается взвод пехоты, об этом (на Украине. — Прим. ред.) не говорит никто", — пояснил эксперт в интервью каналу "Ваши новости".
По мнению специалиста, с помощью широкомасштабного применения авиации уже давно можно было уничтожить всё железнодорожное сообщение на Украине и полностью лишить ВСУ снабжения.
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