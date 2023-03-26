Военный эксперт Онуфриенко: Минобороны РФ не даёт применять авиацию в полную силу

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским командованием в зоне спецоперации используется только пятая часть имеющейся авиации, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он напомнил, что на вооружении ВВС РФ находятся "473 штурмовика и фронтовых бомбардировщиков, но на фронте задействована, дай Бог, сотня".

Таким образом, считает Онуфриенко, российское оборонное ведомство бережёт крупную и дорогую военную технику, чтобы не давать повода для "информационных побед" украинским пропагандистам.

"Когда сбивают самолёт, об этом все говорят, когда где-то уничтожается взвод пехоты, об этом (на Украине. — Прим. ред.) не говорит никто", — пояснил эксперт в интервью каналу "Ваши новости".

По мнению специалиста, с помощью широкомасштабного применения авиации уже давно можно было уничтожить всё железнодорожное сообщение на Украине и полностью лишить ВСУ снабжения.