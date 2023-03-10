Рожин: ВСУ не могут применить переданные США первые умные бомбы JDAM-ER

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украину доставлены первые американские высокоточные планирующие бомбы JDAM-ER, но оказалось, что ВСУ не могут их применить, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Имеющиеся на вооружении ВВС Украины истребители и бомбардировщики нужно адаптировать к применению новых бомб, пояснил специалист. Кроме того, для сброса боеприпаса самолёту нужно подняться на высоту 10 километров, а практически всё украинское небо сейчас контролируется российским ПВО.

"На таких высотах самолёты-носители превращаются в легкодоступные цели для российских дальнобойных ЗРК С-300В4 и С-400", — отметил Рожин.

Он уточнил, что сброс JDAM-ER со сверхмалых высот, где бомбардировщик не обнаружат радары ВС РФ, не имеет смысла: боеприпас зароется в землю и взорвётся вдалеке от цели.

Ранее международная расследовательская группа подтвердила, что Артёмовск уже находится в полном оперативном окружении.