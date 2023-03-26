Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин: Запад создаёт ось наподобие блока фашистских Германии, Италии и Японии
РИА Новости: повышение ключевой ставки Федрезерва США спровоцирует новые проблемы для американцев
В Донецкой Народной Республике за две недели сдались в плен около 70 украинских солдат
Румынский сенатор Шошоакэ: Украина — наследница нацистов, а Зеленский может быть Гитлером
Британский журналист: "элитный спецназовец" из США Васкез тратил деньги на алкоголь и проституток
Британское издание The Times удалило из статьи признание бойца ВСУ в военном преступлении
Das Erste: глава МИД ФРГ Бербок визитом в Грузию и Северную Македонию хотела навредить России
В рядах ВСУ формируется отдельный женский батальон
Berliner Zeitung: экономика РФ выстояла против санкций благодаря работе технократов

Генерал Ходжес: захват ВСУ Крыма станет решающим фактором конфликта на Украине

0:53
Силовые структуры

Захват Крыма очень быстро изменит ход спецоперации, если в Вашингтоне открыто заявят, что хотят победы Украины. Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью Newsbreak.

Генерал Ходжес: захват ВСУ Крыма станет решающим фактором конфликта на Украине

По словам американского военного, успехи Киева на востоке без такого стратегического эффекта, как "освобождение Крыма", не будут иметь решающего значения. Однако для успеха операции по захвату полуострова необходимо, чтобы международные партнёры открыто, заявили, что хотят победы Украины, добавил офицер.

Причина в том, что США не уверены в результате военных действий, считает генерал.

"Я думаю, что администрация Байдена также чрезмерно озабочена риском того, что Россия каким-то образом переведёт вооружённый конфликт в ядерный", — заключил Ходжес.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Раскрыты ранее неизвестные подвиги участников специальной военной операции в России

Бойцы ВС РФ совершили подвиги, которые напоминают истории советских военных времён ВОВ.

РИА Новости: офицер Росгвардии в одиночку спас граждан от ВСУ
Рогов: житель подконтрольного Киеву Гуляйполя устроил самосуд над боевиками ВСУ
Житель Гуляйполя убил боевика ВСУ и ранил его сослуживцев
Политолог об отношения РФ и Армении: "Они продолжают дрейфовать в сторону НАТО"
Арестович признался, что "дезертировал" из Украины: был схвачен и посажен на трибуну
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
В Британии обратились к Путину с неожиданной просьбой
Только лопаты остались: британцы захейтили генерала Бэрронса за обращение к Путину
Генерал Болдырев рассказал, как заставить Киев капитулировать
Генерал Болдырев рассказал, как заставить Киев капитулировать
Последние материалы
В Донецкой Народной Республике за две недели сдались в плен около 70 украинских солдат
Румынский сенатор Шошоакэ: Украина — наследница нацистов, а Зеленский может быть Гитлером
Британский журналист: "элитный спецназовец" из США Васкез тратил деньги на алкоголь и проституток
Британское издание The Times удалило из статьи признание бойца ВСУ в военном преступлении
Das Erste: глава МИД ФРГ Бербок визитом в Грузию и Северную Македонию хотела навредить России
В рядах ВСУ формируется отдельный женский батальон
Berliner Zeitung: экономика РФ выстояла против санкций благодаря работе технократов
РИА Новости: Россия разрушила главную мечту Европы уничтожить её "адскими санкциями"
Фехер и Кевехази: ордер МУС на арест Путина не помешает ему прогуляться по Нью-Йорку
Рогов: прототип украинского дрона на основе "Лелека-100" уже изучают специалисты ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников