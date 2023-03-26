Генерал Ходжес: захват ВСУ Крыма станет решающим фактором конфликта на Украине

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Захват Крыма очень быстро изменит ход спецоперации, если в Вашингтоне открыто заявят, что хотят победы Украины. Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью Newsbreak.

По словам американского военного, успехи Киева на востоке без такого стратегического эффекта, как "освобождение Крыма", не будут иметь решающего значения. Однако для успеха операции по захвату полуострова необходимо, чтобы международные партнёры открыто, заявили, что хотят победы Украины, добавил офицер.

Причина в том, что США не уверены в результате военных действий, считает генерал.

"Я думаю, что администрация Байдена также чрезмерно озабочена риском того, что Россия каким-то образом переведёт вооружённый конфликт в ядерный", — заключил Ходжес.