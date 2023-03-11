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Asia Times: наступление ВСУ на Крым планируют в Пентагоне

1:04
Силовые структуры

Наступлением на Крым, которое планирует совершить Украина этой весной, руководят в Пентагоне, а не в Киеве. Об этом пишет обозреватель Стивен Брайен в статье Asia Times.

Asia Times: наступление ВСУ на Крым планируют в Пентагоне

Эксперт отметил, что США уже поставляют Украине огромное количество военной техники, которая будет использована при наступлении в Крыму. Он также предположил, что военные самолёты, которые поставят США, будут окрашены в цвета украинского флага, но управлять ими будут иностранные пилоты.

По мнению аналитика, американская операция может обернуться катастрофой. Брайен считает, что действия США не останутся без ответа.

Россия может ударить по базам НАТО в Европе, существует также опасность, что украинское наступление не будет воспринято всерьёз со стороны Польши. Польские власти могут скептически отнестись к перспективам армии Украины в Крыму, поэтому воспользуются моментом, чтобы ввести свои войска во Львов, заключил автор публикации.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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