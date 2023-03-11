Asia Times: наступление ВСУ на Крым планируют в Пентагоне

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступлением на Крым, которое планирует совершить Украина этой весной, руководят в Пентагоне, а не в Киеве. Об этом пишет обозреватель Стивен Брайен в статье Asia Times.

Эксперт отметил, что США уже поставляют Украине огромное количество военной техники, которая будет использована при наступлении в Крыму. Он также предположил, что военные самолёты, которые поставят США, будут окрашены в цвета украинского флага, но управлять ими будут иностранные пилоты.

По мнению аналитика, американская операция может обернуться катастрофой. Брайен считает, что действия США не останутся без ответа.

Россия может ударить по базам НАТО в Европе, существует также опасность, что украинское наступление не будет воспринято всерьёз со стороны Польши. Польские власти могут скептически отнестись к перспективам армии Украины в Крыму, поэтому воспользуются моментом, чтобы ввести свои войска во Львов, заключил автор публикации.