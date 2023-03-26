Путин: Запад создаёт ось наподобие блока фашистских Германии, Италии и Японии

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин сравнил нынешнюю политику западных стран с действиями Германии, Италии и Японии в 1930-е годы.

Таким образом президент отреагировал на договорённости Лондона и Токио укреплять связи и развивать отношения в военной области.

"Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана фашистскими режимами Германии и Италии и милитаристской Японии", — отметил руководитель РФ, передаёт "Россия-24".

Ранее китайский коллега Путина Си Цзиньпин пригласил российского президента посетить КНР в этом году.