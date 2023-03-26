Российский лидер Владимир Путин сравнил нынешнюю политику западных стран с действиями Германии, Италии и Японии в 1930-е годы.
Таким образом президент отреагировал на договорённости Лондона и Токио укреплять связи и развивать отношения в военной области.
"Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана фашистскими режимами Германии и Италии и милитаристской Японии", — отметил руководитель РФ, передаёт "Россия-24".
Ранее китайский коллега Путина Си Цзиньпин пригласил российского президента посетить КНР в этом году.
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