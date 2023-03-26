Военные России нашли способ выкуривать боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) из окопов с помощью специальных полицейских средств. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
Всё чаще противник жалуется на применение российскими бойцами беспилотников с "химическими гранатами" — "черёмухой".
Так, в районе населённого пункта Кременная в ЛНР всушники сбили Mavic 3, оснащённый системой сброса аэрозольной слезоточивой гранаты К-51.
Попавший в облако такого газа без противогаза человек не способен сопротивляться и вести огонь из оружия, поскольку его руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняются слизью, отмечают эксперты.
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Бойцы ВС РФ совершили подвиги, которые напоминают истории советских военных времён ВОВ.