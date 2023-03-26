РВ: российские военные нашли способ выкуривать ВСУ из окопов с помощью спецсредств

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные России нашли способ выкуривать боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) из окопов с помощью специальных полицейских средств. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Всё чаще противник жалуется на применение российскими бойцами беспилотников с "химическими гранатами" — "черёмухой".

Так, в районе населённого пункта Кременная в ЛНР всушники сбили Mavic 3, оснащённый системой сброса аэрозольной слезоточивой гранаты К-51.

Попавший в облако такого газа без противогаза человек не способен сопротивляться и вести огонь из оружия, поскольку его руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняются слизью, отмечают эксперты.