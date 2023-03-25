Полковник Макгрегор: Зеленский загнал в ловушку в Артёмовске крупное соединение ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артёмовск стал ловушкой для крупного соединения вооружённых сил Украины (ВСУ). К этому привело решение президента Украины Владимира Зеленского загнать в город как можно больше военных, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале.

По мнению офицера, уничтожение боевиков ВСУ в "огненной ловушке" продолжится до тех пор, пока Киев подпитывает это направление.

Ранее сегодня военные корреспонденты сообщили о продвижении российских сил в Артёмовске (Бахмуте). По данным источников, в городе идёт сильный бой в районе центрального рынка.