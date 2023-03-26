Глава Запорожской области Балицкий заявил, что СВО подходит к логическому завершению

Специальная военная операция подходит к своему логическому завершению, она закончится в конце лета-начале осени этого года. Такую уверенность выразил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Политик отметил, что его убеждения основываются на информации, которая поступает от противника. По его словам, "на той стороне" царит уныние и разочарование. Население оккупированных Киевом территорий очень устало от безнадёжной жизни и ждёт освобождения.

Чиновник подчеркнул, что Россия воюет не с Украиной и украинцами, а ведёт борьбу с фашистами и режимом, который пришёл к власти в результате государственного переворота.

"Очень скоро украинский народ, осознавший, надеюсь, сам сбросивший этот режим, будет с нами в одном строю бороться, как и наши прадеды и деды, с фашизмом", — заключил политик в интервью Telegram-каналу "Запорожский телеграф".