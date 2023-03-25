В Кремле опасаются, что новая мобилизация будет политически непопулярна, поэтому отказываются от планов наступления. Россия сосредоточится на сдерживании нового наступления вооружённых сил Украины (ВСУ), которое, как ожидается, может начаться в скором времени, пишет Bloomberg.
Обозреватель издания заявляет, ссылаясь на анонимные источники, что в Москве настраиваются на длительную борьбу и стремятся привлечь до 400 тысяч солдат-контрактников в этом году, чтобы пополнить ряды армии.
Кампания по вербовке позволит Кремлю избежать очередной принудительной мобилизации резервистов, считает эксперт агентства.
Несмотря на поле боя и политические вызовы, Владимир Путин дал понять, что он уверен, что Россия сможет пережить сторонников Украины в США и Европе, сделав ставку на то, что если его силы смогут предотвратить новый прорыв украинских войск в ближайшие месяцы, поддержка Киева будет ослабевать, заключает автор статьи.
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