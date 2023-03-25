Bloomberg: Россия отказалась от наступления и сосредоточится на мобилизации 400 тысяч солдат

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Кремле опасаются, что новая мобилизация будет политически непопулярна, поэтому отказываются от планов наступления. Россия сосредоточится на сдерживании нового наступления вооружённых сил Украины (ВСУ), которое, как ожидается, может начаться в скором времени, пишет Bloomberg.

Обозреватель издания заявляет, ссылаясь на анонимные источники, что в Москве настраиваются на длительную борьбу и стремятся привлечь до 400 тысяч солдат-контрактников в этом году, чтобы пополнить ряды армии.

Кампания по вербовке позволит Кремлю избежать очередной принудительной мобилизации резервистов, считает эксперт агентства.

Несмотря на поле боя и политические вызовы, Владимир Путин дал понять, что он уверен, что Россия сможет пережить сторонников Украины в США и Европе, сделав ставку на то, что если его силы смогут предотвратить новый прорыв украинских войск в ближайшие месяцы, поддержка Киева будет ослабевать, заключает автор статьи.