Киевский режим усилил репрессии в отношении местных жителей в подконтрольной ему части Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
По словам политика, режим Зеленского усилил карательные меры и репрессии на оккупированных территориях. Людей "кошмарят" так сильно, что они устали бояться. И уже не сидят в своих домах как загнанные, видя тот беспредел, который творят украинские боевики, добавил собеседник издания.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что спецоперация подходит к своему логическому завершению, она закончится в конце лета-начале осени этого года.
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Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.